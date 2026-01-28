Saullo Vianna articula implantação do Gás do Povo em Manaus e prepara expansão para o interior do Amazonas

O secretário municipal de Assistência Social de Manaus e deputado federal licenciado, Saullo Vianna, reuniu representantes do Governo Federal, do setor energético e das coordenações estadual e municipal do Cadastro Único para alinhar a implantação do programa Gás do Povo na capital e discutir a expansão da política pública para o interior do Amazonas.

A reunião ocorre um dia após o início oficial do programa em Manaus, que saltou de pouco mais de 8 mil beneficiários, no modelo anterior de auxílio, para mais de 180 mil famílias contempladas com o novo formato, que garante o acesso direto ao botijão de gás de cozinha para famílias em situação de vulnerabilidade social.

“A ampliação expressiva do número de beneficiários e o novo formato do programa colocam Manaus como uma das capitais com maior impacto social imediato do Gás do Povo. Para a gestão municipal, a iniciativa reforça a estratégia de integrar programas federais às políticas locais de assistência”, afirmou Saullo.

Participaram da agenda representantes do Ministério de Minas e Energia, do Governo Federal e da coordenação estadual do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único, além de membros da Semasc.

Manaus vira referência – Durante a reunião, Saullo destacou que Manaus entra no programa já em uma nova escala de atendimento, muito superior à política anterior, o que exige integração entre os entes e rapidez na operação.

“Nós saímos de um modelo limitado, que atendia pouco mais de 8 mil famílias, para um programa que alcança mais de 180 mil lares em Manaus. Isso muda completamente o impacto social da política e exige que o poder público esteja preparado para facilitar o acesso, orientar a população e garantir que o benefício chegue a quem realmente precisa”, afirmou Saullo Vianna.

O secretário reforçou que a Semasc está à disposição do Governo Federal e dos órgãos parceiros para atuar como facilitadora do processo, especialmente na articulação com o Cadastro Único e na orientação às famílias beneficiárias.

“A assistência social de Manaus não vai ser um obstáculo burocrático. Pelo contrário: a Semas está aberta, preparada e disponível para ajudar a destravar, orientar e acelerar tudo o que for necessário para que o Gás do Povo funcione plenamente na capital”, completou.

Defesa do Interior – Além de Manaus, a reunião teve como foco a interiorização do Gás do Povo no Amazonas, considerada um dos maiores desafios logísticos do programa no país.

Segundo o cronograma apresentado, o programa deve começar a chegar aos municípios do interior a partir do dia 23 de fevereiro. No entanto, foi destacado que nem todas as cidades amazonenses estão credenciadas neste primeiro momento, principalmente por questões operacionais e de estrutura de revenda do gás.

Saullo defendeu atenção especial a esse ponto e destacou que o Amazonas tem realidades muito distintas entre capital e interior.

“Imagino que ao longo do processo no interior logo novos fornecedores se cadastrarão para que possamos atuar com esse programa pelo interior do Amazonas. Na condição de deputado federal também acompanharei isso de perto”, pontuou.

Saullo Vianna também lembrou que acompanhou pessoalmente o lançamento nacional do Gás do Povo, em Brasília, ao lado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o que, segundo ele, facilita o diálogo direto com o Governo Federal e os ministérios envolvidos.

“Estar no lançamento do programa, entender a concepção e o objetivo desde a origem nos dá mais capacidade de executar bem na ponta. Manaus está conectada com o que está sendo pensado em nível nacional”, afirmou.