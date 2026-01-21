Criança de dois anos é baleada na barriga em Coari, no Amazonas

Um ataque a tiros terminou com uma criança de 2 anos baleada, na noite desta terça-feira (20/01), no município de Coari, no interior do Amazonas. Cinco suspeitos foram presos.

De acordo com informações preliminares, dois criminosos estavam em uma moto, se aproximaram de um grupo de pessoas que estava em frente a uma casa e atiraram diversas vezes. Testemunhas contaram que o alvo do ataque seria o pai da criança, mas a vítima acabou sendo atingida com um tiro na barriga.

Ela foi socorrida e encaminhada para o Hospital Regional de Coari, onde passou por uma cirurgia, mas o estado de saúde dela não foi divulgado.

A polícia foi acionada e fez buscas na cidade e prendeu quatro pessoas que teriam envolvimento no ataque. Os suspeitos foram encaminhados para a delegacia, onde devem ficar à disposição da justiça.

O caso está sendo investigado.