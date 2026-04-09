Dermato Saúde Amazonas chega a Barreirinha para atendimentos em dermatologia

Uma equipe da Fundação Hospitalar Alfredo da Matta (Fuham), instituição vinculada à Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas (SES-AM), iniciou, na quarta-feira (08/04), no município de Barreirinha (distante 331 quilômetros de Manaus), uma programação de atendimento em dermatologia e ISTs (infecções sexualmente transmissíveis). As ações fazem parte do Programa Dermato Saúde Amazonas, que começou a temporada 2026 no mês de março, no município de Presidente Figueiredo (a 117 quilômetros das capital).

Em Barreirinha, o atendimento vai focar, nesta semana, em triagem dermatológica e exames preventivos de IST, de colo de útero e testes rápidos de sífilis, HIV e hepatites B e C. O atendimento vai até o dia 17, dividido em seis Unidades Básicas de Saúde (UBS) do município.

O atendimento do programa é dividido em duas fases. Na primeira fase, a equipe, formada por enfermeiros e técnicos, realiza a triagem e a seleção dos casos a serem consultados. Na segunda etapa, ocorre a fase de consultas e atendimentos realizados por médicos e médicas dermatologistas.

Foto: Divulgação/Fuham

A coordenadora do programa, Valderiza Pedrosa, diz que a escolha dos municípios seguiu os critérios do plano nacional de combate à hanseníase. “Para 2026, fizemos uma seleção de 12 municípios que deverão ser visitados pela equipe do programa. Desses 12, em seis deles, teremos a realização de cirurgias dermatológicas, além do atendimento ambulatorial e a realização de exames”, afirmou Valderiza.

Primeiro município

Entre os dias 16 e 25 de março, a equipe do Dermato Saúde Amazonas visitou Presidente Figueiredo, distante 104 km de Manaus, integrante da Região Metropolitana de Manaus.

Além do trabalho de assistência em saúde, o Programa Dermato Saúde Amazonas também leva formação e aperfeiçoamento aos profissionais de saúde locais. Em Presidente Figueiredo, 53 profissionais participaram do treinamento, entre enfermeiros, técnicos e médicos.

Ao final desses nove dias, foram realizadas 320 consultas dermatológicas, 779 exames dermatológicos e aplicados 200 testes rápidos. Foram detectados cinco novos casos de hanseníase, 13 casos confirmados de sífilis e um de hepatite C, entre outros casos de dermatoses diversas. Além das consultas realizadas por dermatologistas, a maior parte dos medicamentos prescritos foi entregue aos pacientes.

Foto: Divulgação/Fuham

Calendário

Para 2026, a previsão é de que sejam visitados os municípios de Lábrea, Manaquiri, Tabatinga, Itapiranga, Uarini, Itamarati, Coari e Juruá. As viagens estão previstas para serem realizadas até o mês de julho deste ano.