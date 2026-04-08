Senador Plínio Valério ganha destaque em avaliação nacional do Ranking dos Políticos

Melhor senador do Amazonas pelo 8* ano consecutivo em avaliação do instituto apartidário nacional Ranking dos políticos, autor de quatro leis de repercussão direta na vida dos cidadãos, candidato a reeleição com menor rejeição, 2.5% , e o preferido isolado para a escolha do segundo voto do eleitor da capital e interior, 23%, segundo a última pesquisa do Instituto Iveritas/Imediato divulgada essa semana, o senador Plínio Valério (PSDB-AM) reafirma a disposição de continuar lutando pelas bandeiras que lhe deram esse reconhecimento.

Entre os temas discutidos pelo senador, estão o respeito ao dinheiro público, batalha contra ONGs que dão ao Amazonas um dos piores índices de pobreza, transformação da BR 319 de fato em uma estrada que tire Manaus do isolamento, recursos para infraestrutura, hospitais, comunidades indígenas, atenção a saúde das mulheres e luta pelos empregos da Zona Franca de Manaus.

Segundo a última atualização de 2026 do Ranking dos Políticos, portal destinado a fiscalizar a ação parlamentar em relação a votação a favor de matérias de interesse do País, contra corrupção e liberdade empresarial, Plínio Valério continua no topo entre os três senadores do Amazonas com nota 7.86 de 10.

“Nesse último ano de mandato, quando olho para trás, desde que cheguei ao Senado em 2019, tenho a certeza que honrei o voto de confiança de cada um dos meus conterrâneos, que sempre agradeço, junto com Deus, por me darem o privilégio de estar senador para brigar pelo nosso Amazonas. Sem dinheiro, sem conchavos e tendo como principal peça de campanha o meu CPF limpo, fui escolhido por quase um milhão de amazonenses . Continuo andando e sendo muito acolhido em cada canto do meu Amazonas . O reconhecimento como melhor senador pelo Ranking dos Políticos e as promessas de apoio para minha reeleição, mostram que estou no caminho certo”, agradeceu Plínio Valério.

Fonte: Portal Flagrante