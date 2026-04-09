Levantamento do Iveritas revela cenário eleitoral no Amazonas

Uma pesquisa do Instituto Iveritas, em parceria com o site Imediato, aponta Omar Aziz (PSD) na liderança da disputa pelo Governo do Amazonas, com 36,56% das intenções de voto. Em seguida, aparecem Maria do Carmo Seffair (PL), com 28,27%, e David Almeida (Avante), com 20,25%.

O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (AM-03018/2026). Ao todo, os pesquisadores ouviram 2.604 eleitores de forma presencial entre os dias 13 e 20 de março.

Metodologia da pesquisa

A pesquisa abrangeu os municípios de Manaus, Iranduba, Manacapuru, Itacoatiara, Rio Preto da Eva, Presidente Figueiredo, Maués e Parintins. A margem de erro é de 3 pontos percentuais, com nível de confiança de 95%.

Além disso, o estudo é do tipo quantitativo. Entrevistadores treinados aplicaram questionários estruturados a eleitores com 16 anos ou mais.

Intenção de voto para o governo

Omar Aziz (PSD) lidera com 36,56%. Em seguida, Maria do Carmo Seffair (PL) soma 28,27%. Já David Almeida (Avante) registra 20,25%.

Disputa pelo Senado

Para o Senado, Capitão Alberto Neto (PL) lidera no primeiro voto, com 36,15%. No segundo voto, ele registra 12,11%.

Logo depois, Eduardo Braga (MDB) aparece com 28,09% no primeiro voto e 10,92% no segundo. Já Plínio Valério (PSDB) soma 11,57% no primeiro voto e 23,02% no segundo.

Cenário para a Presidência

Na disputa pela Presidência da República, os números indicam empate técnico dentro da margem de erro. Lula (PT) registra 44,86%, enquanto Flávio Bolsonaro (PL) aparece com 42,32%.

Confira a pesquisa neste link.