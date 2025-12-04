Do Médio Solimões ao cenário nacional: Tefé disputa Prêmio Sebrae Prefeito Empreendedor

O município de Tefé participa, pela primeira vez, do Prêmio Sebrae Prefeito Empreendedor, com projetos inscritos nas categorias Inclusão Socioprodutiva e Turismo & Identidade Territorial. A iniciativa marca um novo passo da gestão municipal para fortalecer pequenos negócios, ampliar oportunidades e impulsionar o desenvolvimento econômico local.

O prefeito Nicson Marreira destacou que o avanço de Tefé é resultado da união entre sua experiência no setor privado e o compromisso com a gestão pública. Atualmente vice-presidente da Associação Amazonense de Municípios (AAM), ele afirma que segue representando Tefé e todo o interior do Amazonas com diálogo e responsabilidade.

Técnicos do Sebrae já estão no município realizando visitas para avaliar de perto os projetos apresentados. Caso Tefé seja selecionada na etapa estadual, o município avançará para a fase nacional da premiação, prevista para junho de 2026.

A gestão também celebrou o reconhecimento estadual da primeira-dama Kelly Barbosa, que recebeu o título de Embaixadora do Empodera Mulher 2025, em reconhecimento ao seu trabalho em apoio às mulheres empreendedoras do Médio Solimões.

Segundo o prefeito, o município segue firme na missão de tornar Tefé cada vez mais forte e protagonista no cenário amazonense.