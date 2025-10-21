Expohuma movimenta R$ 500 mil em investimentos e impulsiona o setor agropecuário em Humaitá

A Secretaria de Estado de Produção Rural (Sepror), investiu R$500 mil, para apoiar a realização da 26ª Exposição Agropecuária de Humaitá (Expohuma). O evento começou na sexta-feira (17/10) e encerrou no domingo (19/10), no Parque de Exposição Dr. Renato Pereira Gonçalves, situado no Anel Viário do município (a 590 quilômetros de Manaus).

O secretário da Sepror, Daniel Borges, ressaltou que o Governo do Amazonas vem apoiando os eventos agropecuários do interior, com a finalidade de fortalecer o setor primário e valorizar o produtor rural na geração de renda na comercialização de seus produtos.

“Diversificar a matriz econômica no interior é uma das determinações do governador Wilson Lima. Com a realização das exposições agropecuárias nos municípios, gera emprego, gera renda e novas oportunidades aos produtores rurais”, diz Daniel.

A cavalgada marcou a abertura do evento na sexta, seguida do rodeio e shows musicais. No sábado e no domingo a programação contou com a feira de agronegócio, montaria em touros e finalizando as noites, a realização de shows regionais e nacionais.

“O Governo do Amazonas sempre presente na Expohuma com a realização de apoio técnico aos produtores rurais com um estande aberto ao público, onde foi um sucesso, conseguimos atender todas as demandas. Juntos estamos trabalhando para aqueles que mais precisam”, ressaltou o gerente do Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável (Idam) de Humaitá, Luiz Freire.

Fotos: Brenda Nicole e Franey Guimarães/Sepror

A feira também contou com exposição de animais, acesso ao crédito rural, gastronomia regional, feira de produtos regionais, entre outras atividades.

Apoio na Expohuma

Desde 2019, a Sepror investiu R$1.834.900 para a realização das Exposições Agropecuárias, consolidando a Expohuma como uma das maiores feiras do setor primário da calha do Madeira.