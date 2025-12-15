Prefeito Nicson Marreira fortalece economia ribeirinha em Tefé com apoio de parlamentares

O prefeito de Tefé, Nicson Marreira, segue intensificando ações voltadas ao fortalecimento da economia local e à valorização de quem vive do rio. Em mais uma iniciativa a Prefeitura realizou a entrega de motores rabeta e cestas básicas a catraieiros e pescadores, garantindo melhores condições de trabalho, mais segurança e dignidade para dezenas de famílias.

A ação integra uma política contínua de incentivo à produção e apoio social, voltada especialmente aos trabalhadores que movimentam a economia ribeirinha do município. Para o prefeito, investir nesses profissionais é reconhecer a importância de quem acorda cedo, enfrenta o rio diariamente e contribui diretamente para o desenvolvimento de Tefé.

Durante o evento, estiveram presentes o deputado federal Sidney Leite e o deputado estadual Wilker Barreto, que destacaram a importância da iniciativa e reafirmaram o compromisso com o município, reforçando a parceria institucional com a gestão do prefeito Nicson Marreira.

“Esse é um compromisso com o povo. Nosso trabalho é cuidar de quem faz a cidade acontecer todos os dias”, destacou o prefeito durante a entrega dos benefícios.

Com ações concretas e o apoio de parlamentares, a Prefeitura de Tefé reafirma seu compromisso com o desenvolvimento econômico, a inclusão social e o respeito aos trabalhadores que são a base da vida e da economia do município.

Veja vídeo: