Tefé realiza 1º Fórum Comunitário do Selo UNICEF e fortalece políticas públicas para crianças e adolescentes

Tefé deu um passo decisivo na defesa e promoção dos direitos da infância e da adolescência ao realizar, no dia 10 de dezembro de 2025, o 1º Fórum Comunitário do Selo UNICEF, no auditório do CETAM.

A iniciativa integra a edição 2025–2028 do Selo UNICEF e reforça o compromisso do município, situado no coração da Amazônia, com a melhoria das condições de vida e o desenvolvimento integral de crianças e adolescentes.

Com o tema “Tefé, no Coração da Amazônia, fortalecendo os direitos das crianças e dos adolescentes”, o Fórum representa uma etapa fundamental da metodologia do Selo UNICEF, iniciativa que reconhece e estimula avanços concretos na garantia de direitos nos municípios da Amazônia Legal e do Semiárido brasileiro.

A mobilização reuniu diversos setores da sociedade tefeense, evidenciando a importância da participação social na construção de políticas públicas efetivas. Estiveram presentes representantes das secretarias municipais de Educação, Saúde, Assistência Social, Direitos Humanos e Cidadania, além de membros do Núcleo de Cidadania dos Adolescentes (NUCA), conselheiros tutelares e de direitos, lideranças da juventude indígena e representantes das comunidades do lago de Tefé.

O principal objetivo do encontro foi a construção coletiva de um Plano de Ação Municipal voltado à infância e adolescência. Durante o Fórum, crianças, adolescentes, jovens e adultos, das zonas urbana e rural, analisaram a realidade local e contribuíram para a definição de metas e estratégias alinhadas à edição 2025–2028 do Selo UNICEF e aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Agenda 2030. O plano fortalece o trabalho intersetorial e garante a continuidade das ações no município.

Além dos debates técnicos, a programação contou com uma apresentação artístico-cultural que valorizou a identidade local e destacou o protagonismo juvenil por meio da dança, reforçando o engajamento dos jovens nas pautas sociais.

A realização do 1º Fórum Comunitário demonstra o compromisso e a seriedade com que Tefé assume a responsabilidade de construir um futuro mais justo, onde os direitos de crianças e adolescentes sejam plenamente assegurados. A mobilização em torno do Selo UNICEF consolida-se como um importante catalisador para o fortalecimento das políticas públicas municipais.

O avanço do município rumo à certificação do Selo UNICEF conta com o apoio e o comprometimento da gestão municipal, liderada pelo prefeito Nicson Marreira, com a integração das secretarias estratégicas.

A campanha no município recebe o apoio do secretário de Educação, Marcus Lúcio de Sousa, da secretária de Assistência Social, Eidy Russeli Gonçalves Barbosa, e da secretária de Saúde, Lecita Marreira. Essa articulação institucional assegura que as ações em favor da infância e adolescência sejam incorporadas de forma transversal e permanente às políticas públicas de Tefé, indo além do ciclo da certificação.