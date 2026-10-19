Forças Armadas ampliam combate às queimadas no Amazonas com aviões, navios e mais militares

O governo federal anunciou, neste domingo (18), o reforço das operações de combate às queimadas no Amazonas, com aumento para 16 aeronaves, mobilização de quatro esquadrões de helicópteros, dois navios e mais brigadistas. As medidas incluem a criação de um Estado-Maior Conjunto para coordenar a atuação das Forças Armadas e dos órgãos envolvidos no combate aos incêndios florestais, que avançam no estado e provocam fumaça em Manaus.

O anúncio foi feito durante uma coletiva de imprensa na sede da Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa), na capital, após uma reunião entre representantes dos governos federal e estadual. Segundo o ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, a nova estrutura de comando começou a atuar neste domingo e deve agilizar a tomada de decisões e a mobilização dos recursos.

Além do reforço militar, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) vai ampliar o número de profissionais em campo para 450. A previsão é que, somados todos os esforços, o número de profissionais atuando nas ações de combate aos incêndios e de fiscalização ultrapasse 600 pessoas, frente aos 190 anunciados no início da operação, em 10 de outubro.

Forças Armadas terão reforço de aeronaves, helicópteros e navios

Segundo o governo federal, o número de aeronaves disponibilizadas para as operações no Amazonas passou de seis, inicialmente previstas, para 11. Com o novo reforço anunciado neste domingo, o total chegará a 16.

Entre os equipamentos estão aeronaves de grande porte, capazes de lançar água sobre áreas atingidas pelo fogo, além de helicópteros para o combate direto aos incêndios e o transporte de equipes. Dois aviões de apoio logístico também estão sendo deslocados de Anápolis, em Goiás, e São Paulo, para a região.

A operação contará ainda com quatro esquadrões de helicópteros e dois navios, que vão ajudar no transporte de militares, brigadistas e equipamentos. A mobilização inclui profissionais treinados para atuar no combate aos incêndios e no apoio às equipes em campo.

De acordo com o almirante Paulo Ferreira, o Amazonas tem cerca de 5 mil militares das Forças Armadas. O número de profissionais e equipamentos que será empregado diretamente na operação ainda está sendo dimensionado.

Força Nacional do SUS prepara reforço em Manaus

Na área da saúde, o Ministério da Saúde informou que equipes da Força Nacional do Sistema Único de Saúde (SUS) estão no Amazonas desde 11 de outubro. Os profissionais trabalham em conjunto com a Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM) para acompanhar os atendimentos e avaliar a necessidade de reforço na assistência à população.