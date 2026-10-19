Duas pesquisas divulgadas nesta segunda mostram Omar Aziz com ampla vantagem sobre Maria do Carmo no Amazonas

Duas pesquisas eleitorais divulgadas nesta segunda-feira (19) mostram o senador Omar Aziz (PSD) com ampla vantagem sobre a professora Maria do Carmo Seffair (PL) na disputa pelo Governo do Amazonas. Os levantamentos dos institutos Pontual e Projeta apontam o candidato do PSD com mais de 57% dos votos válidos, a seis dias do segundo turno das eleições.

Na pesquisa Pontual, Omar aparece com 61% dos votos válidos, contra 39% de Maria do Carmo, uma diferença de 22 pontos percentuais.

O levantamento também mostra Omar à frente na capital e no interior. Em Manaus, o senador registra 53%, contra 47% da adversária. Já no interior, a vantagem é maior: 69,7% para Omar e 30,3% para Maria do Carmo.

A pesquisa Projeta apresenta cenário semelhante. Omar tem 57,68% dos votos válidos, enquanto Maria do Carmo aparece com 42,32%. A diferença é de 15,36 pontos percentuais.

Nos votos totais da Projeta, que incluem brancos, nulos e indecisos, Omar registra 53,10%, contra 38,95% de Maria do Carmo. Brancos e nulos somam 4,23%, enquanto 3,72% não souberam ou não responderam.

Os dois levantamentos, realizados por institutos diferentes e em períodos próximos, apresentam resultados convergentes: Omar lidera a disputa estadual com vantagens que variam de 15,36 a 22 pontos percentuais nos votos válidos.

Dados das pesquisas

A Pontual ouviu 2 mil eleitores entre os dias 9 e 15 de outubro. A margem de erro informada é de 2,19 pontos percentuais, com nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado no TSE sob o número AM-02304/2026.

Já a Projeta entrevistou presencialmente 1.200 eleitores entre os dias 13 e 16 de outubro, em Manaus e dez municípios do interior. A margem de erro é de 2,8 pontos percentuais, com nível de confiança de 95%. O registro no TSE é AM-02688/2026.

As duas pesquisas retratam a intenção de voto dos eleitores nos períodos em que foram realizadas e não representam uma previsão do resultado das urnas. O segundo turno acontece no próximo domingo, 25 de outubro.