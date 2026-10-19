VÍDEO: Policiais entram em casa em chamas e resgatam mulher desacordada em Lábrea, no Amazonas

Policiais militares resgataram uma mulher que estava desacordada em um quarto tomado pelas chamas durante um incêndio em uma residência, na madrugada deste sábado (17), no município de Lábrea, no interior do Amazonas.

Segundo a Polícia Militar, a equipe foi acionada após receber informações de que a mulher teria provocado o incêndio na própria casa em uma possível tentativa de tirar a própria vida.

Ao chegarem ao endereço, os militares encontraram a vítima desacordada no cômodo em chamas e iniciaram o resgate, enquanto tentavam conter o avanço do fogo.

Policiais improvisaram para conter as chamas

Sem equipamentos adequados para combater o incêndio, os policiais utilizaram garrafas plásticas com água para tentar controlar as chamas e impedir que o fogo se espalhasse para outros cômodos e colocasse moradores de imóveis vizinhos em risco.

A ação contou com a participação do cabo Izaque de França Azevedo, do cabo Marcos Santos de Souza e dos soldados Thiago Lopes de Rezende e Thiago Tavares Gama, integrantes da 4ª Companhia Independente de Polícia Militar (4ª CIPM).

Bombeiros encaminharam mulher ao hospital

O Corpo de Bombeiros chegou em seguida e realizou o rescaldo, além dos demais procedimentos necessários para garantir a segurança do imóvel.