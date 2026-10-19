Justiça Eleitoral altera locais de votação de 16,5 mil eleitores em São Paulo de Olivença; veja a lista

Os eleitores do Amazonas devem ficar atentos antes de sair de casa para votar no segundo turno das eleições, marcado para o próximo domingo, 25 de outubro. A Justiça Eleitoral divulgou a alteração de 48 seções eleitorais distribuídas entre os municípios de Manaus e São Paulo de Olivença. No total, 16.552 eleitores podem ser diretamente impactados pelas mudanças e precisarão se deslocar para novos endereços para exercer o direito ao voto.

A maior parte das alterações concentra-se na capital, Manaus, que responde por 43 seções modificadas. Já no interior, o município de São Paulo de Olivença, localizado na calha do Alto Solimões, teve 5 seções transferidas.

A lista completa com os novos locais foi disponibilizada no portal do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Confira se a sua seção mudou de endereço:

Manaus (43 seções alteradas)

Seção 807: Escola IDAAM – Unidade Morada do Sol

Seção 810: E. M. Prof.ª Maria José Nunes da Luz

Seção 919: E. M. São José

Seções 555, 580, 631 e 1020: E. E. Octavio Mourão

Seção 1033: E. M. Prof.ª Antônia Pereira da Silva

Seção 687: E. M. Cel. Jorge Teixeira de Oliveira

Seções 667, 673, 680, 691 e 698: Fametro – Nova Cidade

Seções 667 (Zona 70), 752 e 766: E. E. Juracy Batista Gomes

Seções 750, 772, 781, 788 e 792: E. M. Ulisses Guimarães

Seções 707, 715, 737 e 756: E. M. Jarlece da Conceição Zaranza

Seção 816: E. M. Sociólogo Herbert José de Souza

Seção 811: E. M. Poetisa Cora Coralina

Seção 821: CMEI – Prof.ª Rita Fonseca Veloso

Seções 822 e 825: E. M. São Benedito

Seções 739, 757, 764, 782, 786, 795 e 797: E. M. Áureo Nonato

Seções 722, 729, 742, 760 e 777: E. E. Osmar Pedrosa

São Paulo de Olicvença (5 seções alteradas)

Seções 37, 46, 86, 97 e 110: E. E. Pogüta

Recomendação ao Eleitor

A Justiça Eleitoral orienta que todos os eleitores dos municípios afetados confirmem o número da sua seção no título de eleitor ou no aplicativo e-Título antes de se deslocarem no dia da votação para evitar imprevistos.