Gestão Nicson Marreira avança na construção da nova Central de Regulação das Urgências e fortalece o atendimento do SAMU 192 em Tefé

A Prefeitura de Tefé, sob a liderança do prefeito Nicson Marreira, segue acelerando os investimentos na modernização da rede municipal de saúde. Entre as principais obras em execução, destaca-se a nova Central de Regulação das Urgências (CRU) – SAMU 192, uma estrutura estratégica que elevará o padrão de atendimento emergencial no município.

O projeto, conduzido pela Secretaria Municipal de Infraestruturas e Obras (SEMIO), integra um conjunto de ações planejadas pela gestão para aprimorar os serviços essenciais oferecidos à população. A CRU será o centro de comando das chamadas de urgência realizadas pelo 192, reunindo tecnologia de ponta e equipes especializadas para garantir respostas mais rápidas, eficientes e seguras.

Uma obra que reflete compromisso com a vida

A construção avança de acordo com o cronograma estabelecido pela SEMIO, reforçando o compromisso do prefeito Nicson Marreira com obras responsáveis, transparentes e alinhadas às reais necessidades da cidade.

Atualmente, a equipe trabalha na fase de superestrutura, etapa crucial que envolve a execução de pilares, vigas e lajes — componentes que definem a sustentação e o formato final do prédio. As fundações já foram concluídas com sucesso, assegurando a estabilidade necessária para o avanço das demais etapas.

Próximas etapas já definidas

A obra agora se prepara para ingressar em duas fases fundamentais:

•Instalação da Cobertura em Áreas Específicas do Projeto, que garantirá proteção à estrutura e permitirá o início das intervenções internas;

•Vedação em alvenaria, responsável por delimitar ambientes, definir fluxos e preparar o espaço para receber instalações elétricas, hidrossanitárias e sistemas de dados.

Nicson Marreira: liderança que impulsiona avanços

O prefeito Nicson Marreira tem reforçado que a modernização do atendimento de urgência é uma prioridade da gestão. A implantação de uma Central de Regulação moderna e bem equipada representa mais do que uma obra física — é um investimento direto na vida das pessoas, no cuidado imediato e na qualidade dos serviços de saúde oferecidos em Tefé.

“Estamos trabalhando para que a população tenha uma estrutura de urgência cada vez mais eficiente e preparada. A CRU é um marco importante dentro desse compromisso”, destaca o prefeito em suas agendas de vistoria.

Um novo capítulo para a saúde do município

Com a Central de Regulação das Urgências, Tefé dará um passo decisivo na organização do atendimento pré-hospitalar. A Prefeitura reafirma que seguirá conduzindo a obra com seriedade e responsabilidade técnica, garantindo que a população receba, em breve, uma estrutura moderna, funcional e pronta para salvar vidas.

