Saullo Vianna anuncia R$ 3,26 milhões para reforçar a saúde e a infraestrutura em Itacoatiara

Emendas do parlamentar foram destinadas à construção de uma nova UBS e a entrega de veículos para ampliar atendimentos na rede pública de saúde, entre outros.

Cumprindo uma extensa agenda de visitas aos municípios do interior, neste sábado (15), o deputado federal Saullo Vianna (União-AM) esteve em Itacoatiara, onde anunciou a destinação de R$ 3,26 milhões em emendas parlamentares para o município, garantindo mais qualidade de vida, estrutura e bem-estar à população.

Os recursos reforçam a saúde, com a construção de uma nova unidade básica e a entrega de veículos para ampliar os atendimentos na rede municipal, além dos investimentos em infraestrutura.

“Itacoatiara é uma cidade que representa a força e o trabalho do povo amazonense. Como Cidadão Itacoatiarense, honraria da qual me orgulho, é motivo de alegria poder contribuir com ações que transformam a vida das pessoas”, disse Saullo Vianna.

Além de ter destinado emendas que garantiram a construção de uma Unidade Básica de Saúde (UBS) na comunidade de São Pedro de Iracema, o parlamentar também apoiou, com recursos, o Fundo Municipal de Assistência Social.

Proximidade com a população – Em Itacoatiara, Saullo Vianna participou de agendas que possibilitaram contato mais próximo com a população, como as visitas à comunidade do Jacarezinho, ao Conjunto Cidadão e ao bairro Eduardo Braga II.

Nestas reuniões, Vianna esteve acompanhado do deputado estadual Cabo Maciel, dos vereadores Richardson Aranha, Richardson do Mutirão e Hygor Magalhães, os amigos Fábio Michiles, André Maklouf, Arnaud Lucas, Neto Castro, Leandro Negreiros, Leo Biasi e Sargento Marreira.

“Esses encontros me possibilitam conversar pessoalmente com mais pessoas e ouvir as demandas diretamente de quem mais precisa. Isso resulta em ações mais assertivas em benefício de quem vive em Itacoatiara”, afirmou.

