Homem suspeito de agredir e roubar idosa de 102 anos é preso em Tefé

Um homem suspeito de espancar e roubar uma idosa de 102 anos dentro da própria casa foi preso pela Polícia Civil em Tefé, interior do Amazonas, na sexta-feira (14). Ele foi levado à delegacia, onde confessou o crime.

A ação teve início após o Hospital Regional do município informar à Polícia Civil que a vítima havia dado entrada gravemente ferida, apresentando marcas de enforcamento, lesão ocular e um corte profundo na língua.

De acordo com o delegado Renato Ferraz, conforme avaliação da equipe médica, a idosa precisou ser encaminhada à Unidade de Terapia Intensiva (UTI) após sofrer broncoaspiração do próprio sangue, o que evidenciava a gravidade das agressões.

“Na quarta-feira (12/11), familiares da vítima procuraram a delegacia para informar que um indivíduo desconhecido havia invadido a residência da idosa. De imediato, iniciamos diligências para identificar o agressor, realizando levantamentos de campo, coleta de informações e ações em pontos estratégicos da cidade”, informou o delegado.

Na manhã de ontem, a equipe conseguiu localizar o principal suspeito. Em depoimento, ele confessou o crime. “Ele admitiu ter enforcado a vítima e desferido um soco para coagi-la a entregar dinheiro, além de subtrair R$ 100. Relatou ainda ter cortado a língua da idosa para impedir que ela gritasse e pedisse ajuda”, declarou Renato Ferraz.

Diante da confissão e dos elementos reunidos, a autoridade policial representou pela prisão preventiva do investigado ainda na manhã de sexta-feira.

O Poder Judiciário decretou a prisão, e o mandado foi cumprido imediatamente. O suspeito permanecerá preso, por determinação judicial, para responder pelo crime de roubo majorado em razão da lesão grave.

A idosa segue internada no Hospital Regional de Tefé devido à gravidade das lesões.

*Com informações PC-AM