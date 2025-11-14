Tefé conquista 1º lugar nacional na Qualificação da Saúde do Trabalhador no 2º Quadrimestre de 2025

A Regional de Saúde de Tefé alcançou o 1º lugar nacional no ranking do 2º Quadrimestre de 2025 da Qualificação da Saúde do Trabalhador, avaliação oficial realizada pela Coordenação-Geral de Vigilância em Saúde do Trabalhador (CGSAT), do Ministério da Saúde. O resultado, apresentado durante reunião federativa nesta semana, confirma Tefé como referência nacional na execução, organização e monitoramento das ações voltadas à proteção da saúde do trabalhador.

O ranking reúne as 25 melhores pontuações do Brasil, incluindo regionais de estados como São Paulo, Minas Gerais, Bahia, Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul e Goiás. Entre todos os destaques nacionais, Tefé aparece no topo com indicadores de excelência na gestão das ações de vigilância e prevenção.

Atuação regional ampliada e efetiva

Tefé é sede de um CEREST Regional, que atende, além do município, outros cinco ou seis municípios do Médio Solimões, oferecendo cobertura técnica para uma população trabalhadora expressiva.

Somente em 2025, até o mês de outubro, o setor já realizou mais de 2.200 atendimentos de demanda espontânea, reforçando seu papel essencial na assistência e orientação aos trabalhadores da região.

A unidade atua diretamente com categorias historicamente vulneráveis, como agricultores, garis, agentes de limpeza pública, profissionais de enfermagem e demais trabalhadores da saúde. O CEREST desenvolve capacitações, monitoramento de notificações, visitas técnicas, ações preventivas e estratégias de redução de riscos nos ambientes de trabalho.

Todo esse conjunto de ações é registrado e enviado à plataforma Qualifica, sistema que avalia cerca de 100 indicadores por quadrimestre. A pontuação final é atribuída de acordo com o volume, a consistência e a comprovação técnica das atividades realizadas.

Embora diversas regionais tenham obtido pontuações semelhantes, critérios internos definidos pelo Ministério da Saúde determinaram o desempate, assegurando a Tefé o primeiro lugar nacional.

Avanços na gestão da Saúde do Trabalhador: exames admissionais e periódicos implantados

Em 2023, a Secretaria Municipal de Saúde implantou os exames admissionais e periódicos para todos os servidores públicos municipais — uma iniciativa que fortaleceu o cuidado, o monitoramento e a prevenção de agravos relacionados ao trabalho.

O serviço atende todas as secretarias da Prefeitura, garantindo condições seguras, proteção contínua e vigilância ativa da saúde do servidor.

A implantação foi possível graças ao apoio integral do Prefeito Nicson Marreira, que vem priorizando investimentos, modernização dos fluxos e fortalecimento das equipes, consolidando uma gestão humanizada e eficiente.

Crescimento contínuo e consolidação como referência nacional

Em 2024, Tefé já havia alcançado o terceiro lugar nacional. Agora, em 2025, atinge seu melhor resultado desde o início da avaliação, tornando-se referência nacional nas políticas de Saúde do Trabalhador na Amazônia.

Declarações

A Coordenadora do CEREST, Larisha Araújo, comemorou o reconhecimento:

“Esse primeiro lugar é resultado de muito empenho, responsabilidade e dedicação de toda a equipe. Atuamos todos os dias com o compromisso de proteger quem trabalha, quem movimenta nossa economia e quem cuida da nossa cidade. Estar no topo do ranking nacional mostra que nosso esforço está sendo visto e valorizado.”

A secretária municipal de Saúde, Lecita Marreira, também destacou o trabalho desenvolvido:

“Esse resultado reforça a seriedade com que Tefé trata a Saúde do Trabalhador. Parabenizo a equipe do CEREST pelo profissionalismo e pela capacidade técnica demonstrada. A gestão tem investido de forma contínua para garantir segurança, prevenção e cuidado aos servidores e trabalhadores da região, e esse reconhecimento nacional é motivo de orgulho para todos nós.”