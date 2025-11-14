Maconha escondida dentro de colchão é apreendida em embarcação em Amaturá

Oito quilos de maconha foi apreendida, na quinta-feira (13), que estavam escondidas em colchão de embarcação, atracada no porto do município de Amaturá (a 909 quilômetros de Manaus).

A ação teve início após uma denúncia anônima de que uma embarcação, vinda de Tabatinga com destino a Manaus, estaria transportando drogas. Com base nas informações, a equipe da PMAM, por meio da 3ª Companhia de Polícia Militar (CPM), foi até o porto para realizar a abordagem e vistoria.

Durante a inspeção no interior da embarcação, os policiais militares encontraram sete tabletes de maconha, totalizando aproximadamente oito quilos, escondidos dentro de um colchão de casal.

Os PMs questionaram o comandante, tripulantes e passageiros do barco sobre a origem do material e propriedade do colchão, e ninguém soube informar. O entorpecente apreendido foi recolhido e encaminhado para a 49ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP), em Amaturá.

Denúncia

A Polícia Militar do Amazonas orienta a população a informar, imediatamente, ao tomar conhecimento da ação criminosa, por meio do disque denúncia 190. A identidade do denunciante será mantida em sigilo.