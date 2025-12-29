Prêmio de R$ 1 bi da Mega da Virada renderia até R$ 112 mi em 2026 em renda fixa, aponta simulação

O prêmio principal estimado de R$ 1 bilhão da Mega da Virada 2025, que será sorteado em 31 de dezembro, poderia gerar uma renda líquida entre R$ 83 milhões e R$ 112 milhões ao longo de 2026 se fosse integralmente aplicado em produtos conservadores de renda fixa. A projeção é baseada em estimativas oficiais de juros, inflação e taxas observadas no mercado.

O valor do prêmio foi atualizado após o concurso 2.954 da Mega-Sena, realizado na quinta-feira (25), não ter registrado ganhadores das seis dezenas. Diferente dos sorteios regulares, a Mega da Virada concentra uma fatia maior da arrecadação anual e não acumula caso não haja vencedor — o prêmio é rateado entre os acertadores de cinco números.

Como seria o rendimento em 2026

A simulação considera a aplicação integral do bilhão durante todo o ano, sem saques, em alternativas de baixo risco. As premissas utilizadas foram:

Taxa Selic média de 13,6% em 2026, baseada nas projeções do boletim Focus do Banco Central e na expectativa de início dos cortes em abril.

Inflação (IPCA) de 4,06%, conforme a mediana do Focus.

Produtos como CDB a 100% do CDI (com IR de 15%), LCI/LCA a 85% do CDI (isentas), títulos prefixados e IPCA+ do Tesouro Direto, além da poupança.

Com base nesses cenários, o rendimento líquido anual estimado seria:

CDB (100% CDI): R$ 99,5 milhões

LCI/LCA (85% CDI, isentas): R$ 99,5 milhões (equivalente líquido ao CDB)

Tesouro Prefixado 2027 (13,30% a.a.): R$ 112,1 milhões

Tesouro IPCA+ 2029 (IPCA + 7,82% a.a.): R$ 112,0 milhões

Poupança: R$ 83,1 milhões

Os cálculos ilustram o poder de rendimento passivo de um prêmio bilionário, mesmo em aplicações consideradas seguras. O sorteio da Mega da Virada será realizado na noite de terça-feira, 31 de dezembro, pela Caixa Econômica Federal.

