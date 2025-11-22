Governo do estado leva investimentos e amplia rede de proteção social em Tefé; prefeito Nicson Marreira acompanha entregas

O município de Tefé recebeu, nesta sexta-feira (21/11), uma série de importantes entregas e investimentos do Governo do Amazonas, marcando mais um avanço nas políticas sociais e de desenvolvimento econômico voltadas ao interior do estado. As ações contaram com a presença do prefeito Nicson Marreira, que destacou o trabalho conjunto com o governo estadual para ampliar benefícios e garantir mais qualidade de vida à população tefeense.

A principal entrega do dia foi a distribuição de 1.000 cartões do Auxílio Estadual Permanente, destinados a famílias em situação de vulnerabilidade social. Com esta nova etapa, Tefé passa a contar com 5,4 mil famílias beneficiadas pelo programa, reforçando a proteção social e o apoio direto às pessoas que mais precisam.

Além disso, o setor primário recebeu atenção especial. Por meio da Agência de Desenvolvimento Sustentável do Amazonas (ADS), o governador realizou um repasse superior a R$ 1 milhão referente à Subvenção Econômica do Pirarucu, contemplando manejadores da safra 2024/2025. Ao todo, cerca de 2,3 mil produtores de 11 municípios estão sendo beneficiados, incluindo Tefé, que tem forte atuação no manejo sustentável do pescado.

Durante a agenda no município, foram entregues ainda:

50 kits roçado

900 sacos de ráfia

600 mudas de café

Dois aeradores

2,5 toneladas de produtos regionais adquiridos pelo Programa de Aquisição de Alimentos (PAF)

Repasse de R$ 10,2 mil a um trabalhador da Feira de Produtos Regionais da ADS

250 cestas básicas

100 kits bebê

O prefeito Nicson Marreira destacou que Tefé vive um momento de avanços, resultado de parcerias que vêm fortalecendo setores essenciais. “Estamos acompanhando de perto cada conquista para nossa cidade. Esses investimentos chegam em boa hora e fazem diferença na vida das nossas famílias e nos produtores que movem a economia local”, afirmou.

As entregas realizadas consolidam o compromisso do Governo do Amazonas e da Prefeitura de Tefé em promover desenvolvimento, inclusão social e melhores condições de vida para a população do Médio Solimões.