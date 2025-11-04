Homem é preso por enforcar e ameaçar matar a companheira em Manacapuru

Um homem de 27 anos foi preso por agredir e ameaçar de morte sua companheira, de 26 anos, no município de Manacapuru, a 68 quilômetros de Manaus.

A prisão em flagrante foi realizada nesta segunda-feira (3) pela Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da Delegacia Especializada de Polícia (DEP) do município.

De acordo com a delegada Joyce Coelho, a vítima procurou a delegacia logo após o crime, com marcas de esganadura no pescoço, informando que havia sido enforcada e ameaçada de morte durante a madrugada.

A mulher relatou que vive com o agressor há cerca de um ano e que esta foi a terceira vez que sofreu violência. Segundo ela, o homem se torna agressivo sempre que consome bebida alcoólica.

O ataque ocorreu após uma discussão em um bar; ao chegar em casa, o suspeito a enforcou e, minutos depois, voltou a ameaçá-la com uma faca em frente à residência.

A vítima conseguiu escapar, pediu ajuda e denunciou o caso. O homem foi localizado e preso no bairro Liberdade. Ela solicitou medidas protetivas de urgência.

O suspeito responderá pelos crimes de lesão corporal e ameaça e ficará à disposição da Justiça.