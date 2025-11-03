Mulher é presa com cerca de cinco quilos de cocaína durante operação da PMAM em Coari

Na madrugada desta segunda-feira (03), a Polícia Militar do Amazonas (PMAM) realizou uma operação na Base Arpão 2, resultando na apreensão de cerca de cinco quilos de cocaína escondidos em uma sacola dentro de uma embarcação, nas proximidades de Coari, a 363 quilômetros de Manaus. Uma mulher de 26 anos foi presa sob a suspeita de tráfico de drogas.

A ação ocorreu por volta das 00h47, quando a equipe policial, coordenada pela Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), abordou a embarcação F/B Samaúma, que seguia de Tabatinga, localizada a 1.108 quilômetros da capital, com destino a Manaus.

Durante a abordagem, os cães policiais Luna e Xerife, treinados para detectar drogas, indicaram a presença de entorpecentes em uma sacola.

Após uma busca minuciosa, os policiais encontraram quatro tabletes de cocaína. A análise realizada por peritos do Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC) confirmou que o material apreendido totalizava 4,7 quilos de cocaína.

A proprietária da sacola foi imediatamente identificada e presa em flagrante.

A mulher, juntamente com o material apreendido, foi apresentada no cartório da Base Arpão 2, onde os procedimentos legais foram iniciados.

Ela foi autuada pelo crime de tráfico de drogas, conforme as diretrizes da legislação vigente.

Essa operação destaca a atuação contínua e eficaz da PMAM no combate ao tráfico de drogas na região, evidenciando a importância da colaboração entre as forças de segurança e o uso de tecnologias, como o trabalho de cães farejadores, para desmantelar redes de tráfico que operam nas vias fluviais do Amazonas.

As investigações prosseguem na busca por mais informações sobre possíveis envolvidos na logística do tráfico na área.

