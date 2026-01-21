Homem é preso por estuprar enteada enquanto esposa estava de resguardo em maternidade de Manaus

Um homem de 39 anos foi preso, na segunda-feira (19), pelo crime de estupro praticado contra a própria enteada, de 15 anos. A prisão foi efetuada no conjunto Monte Sinai, bairro Colônia Santo Antônio, Zona Norte de Manaus.

De acordo com a delegada Kássia Evangelista, as investigações iniciaram após a irmã mais velha da vítima a levar até a unidade especializada para denunciar o crime.

“A irmã contou que a vítima estava sofrendo com os abusos sexuais há cerca de um ano. O último episódio teria ocorrido neste mês de janeiro, quando o autor, sob o efeito de bebidas alcoólicas, ameaçou a enteada com uma faca para praticar atos libidinosos e beijo lascivo”, relatou.

Conforme a delegada, na ocasião, a vítima e o irmão mais novo, de 6 anos, encontravam-se a sós com o homem, enquanto a genitora estava internada devido ao nascimento de outro filho, momento em que o investigado se aproveitou da proximidade para praticar o crime.

“Em escuta especializada ela informou ter relatado os abusos anteriores à mãe, que chegou a orientá-la para não contar sobre os crimes. Diante dessa recusa, ela recorreu até a irmã, e esta levou os fatos mais recentes e graves às autoridades”, informou a delegada.

Procedimentos

Diante da gravidade do fato, foi representado ao Poder Judiciário pela prisão preventiva do suspeito. A mãe segue sendo investigada na modalidade omissiva no crime de estupro.

O homem responderá pelo crime de estupro e ficará à disposição da Justiça.

(*) Com informações da assessoria