  • 21 outubro, 2025
  • 11:57
fiction
  • Amazonas

Homem morre após colisão entre canoas no Rio Purus, em Beruri

Um homem identificado como Fred Santos morreu na noite de segunda-feira (20) após uma colisão entre duas canoas artesanais em um trecho do Rio Purus, próximo à comunidade Arumã, no município de Beruri, interior do Amazonas.

De acordo com testemunhas, as embarcações colidiram de forma frontal, provocando a queda de Fred na água. Apesar dos esforços imediatos de moradores da região, que iniciaram buscas logo após o acidente, o jovem foi encontrado sem vida pouco tempo depois.

Nas redes sociais, familiares lamentaram a tragédia e classificaram o ocorrido como “inacreditável”. O caso reacende o alerta sobre os riscos de navegação noturna e a necessidade de mais segurança nas vias fluviais do interior amazonense.

 

*Com informações Amazonas Noticias

