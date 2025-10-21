Homem morre após colisão entre canoas no Rio Purus, em Beruri

Um homem identificado como Fred Santos morreu na noite de segunda-feira (20) após uma colisão entre duas canoas artesanais em um trecho do Rio Purus, próximo à comunidade Arumã, no município de Beruri, interior do Amazonas.

De acordo com testemunhas, as embarcações colidiram de forma frontal, provocando a queda de Fred na água. Apesar dos esforços imediatos de moradores da região, que iniciaram buscas logo após o acidente, o jovem foi encontrado sem vida pouco tempo depois.

Nas redes sociais, familiares lamentaram a tragédia e classificaram o ocorrido como “inacreditável”. O caso reacende o alerta sobre os riscos de navegação noturna e a necessidade de mais segurança nas vias fluviais do interior amazonense.

*Com informações Amazonas Noticias