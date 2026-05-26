Inscrições do processo seletivo Senar E-Tec 2026.2 se encerram nesta terça-feira, alerta Senar Amazonas

Com 85 vagas disponíveis no Amazonas, o Processo Seletivo Senar E-Tec 2026.2 encerra suas inscrições, nesta terça-feira (26/05). O alerta é do Senar Regional Amazonas (Senar-AR/AM) que, neste segundo semestre, oferta os cursos Técnico de Nível Médio em Agricultura e Técnico de Nível Médio em Florestas nos polos de Itacoatiara e Tefé.

Os interessados em participar do certame podem se inscrever até às 23h59 (Horário de Brasília), por meio do endereço http://www.senar.org.br/etec/. Os cursos são gratuitos, têm dois anos de duração e são destinados a produtores e seus familiares, trabalhadores rurais e público em geral.

Os cursos do Senar E-Tec associam teoria e prática em formato híbrido combinando ensino a distância e aulas presenciais. Nos cursos EaD, as aulas presenciais correspondem, no mínimo, a 20% da carga horária total, incluindo aulas teóricas, atividades de campo e avaliações.

No município de Itacoatiara, estão sendo ofertadas 60 vagas no total, sendo 30 para o Curso Técnico de Nível Médio em Agricultura e mais 30 para o Curso Técnico de Nível Médio em Florestas. Já em na cidade de Tefé, estão sendo oferecidas 25 vagas para o Curso Técnico de Nível Médio em Agricultura.

O presidente do Senar Amazonas, Muni Lourenço reforçou o convite aos produtores e trabalhadores rurais à formação contínua no campo. “As aulas começarão em julho e nós queremos reforçar para que todos os interessados, produtores, trabalhadores rurais possam atentar para o prazo de inscrições que segue até este dia 26 de maio. Reforçamos aqui este convite para as vagas do polo E-Tec do Senar Amazonas”, destacou.

A superintendente do Senar-AR/AM, Jeyn’s Alves fez um alerta aos interessados em participar. “Essa é uma chance importante para quem busca qualificação técnica de qualidade, com ensino voltado às necessidades do setor agropecuário e às oportunidades do mercado de trabalho”, afirmou a gestora.

Classificação dos candidatos

Após a análise da documentação enviada pelos candidatos, o Senar Amazonas fará a divulgação da lista dos classificados, no dia 10 de junho de 2026, e será aberto um prazo para recurso. Encerrado este período, a lista dos candidatos aprovados será divulgada, às 10h, do dia 18 de junho de 2026.

Matrículas

A matrícula dos candidatos aprovados será realizada de forma presencial, no período de 19 a 27 de junho de 2026. O Senar Amazonas está localizado na Rua José Paranaguá, nº 435 – Centro, CEP: 69005-130 – Manaus/AM.

Na ocasião, os aprovados deverão estar munidos dos seguintes documentos: Certificado de conclusão do Ensino Médio; Histórico escolar do Ensino Médio; Cédula de identidade (Não será aceita a Carteira Nacional de Habilitação – CNH); Cadastro de Pessoa Física (CPF) do aluno ou o Comprovante de Situação Cadastral no CPF, emitido no site da Receita Federal; Certidão de nascimento ou de casamento, legível; Documento militar, para os candidatos do sexo masculino, maiores de 18 anos; Documentação comprobatória das informações inseridas no ato da inscrição para atendimento dos critérios estabelecidos para as vagas prioritárias.

A previsão é de que as aulas iniciem no dia 21 de julho de 2026.