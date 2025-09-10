Jornada de Cirurgias Oftalmológicas é inaugurada em Tabatinga e beneficiará 100 pacientes; saiba mais

Nesta segunda-feira (08/09) foi realizada a abertura da Jornada de Cirurgias Oftalmológicas em Tabatinga, no Alto Solimões, em parceria com o Projeto Olhares Amazônicos.

A iniciativa, viabilizada por meio de emenda parlamentar de autoria do deputado Dr. George Lins, segue até quinta-feira (11/09) e prevê a realização de 100 cirurgias oftalmológicas, incluindo procedimentos para correção de catarata e pterígio, beneficiando pacientes do município e da região.

Segundo o parlamentar, o impacto da ação vai além do resultado clínico.

“Essas cirurgias não apenas devolvem a capacidade de enxergar nitidamente, mas também renovam a esperança e a força de seguir adiante com alegria. Cuidar da saúde é transformar vidas, e seguimos firmes nesse compromisso com o povo do Amazonas”, destacou Dr. George Lins.

A abertura da Jornada contou com a presença de autoridades e lideranças locais, como o prefeito Plínio Cruz, o vice-prefeito Sargento Edvaldo, o vice-presidente da Câmara Municipal, vereador Anderson Alemão, e a secretária executiva de Atenção Primária, Adriane Santos.

Para Dr. George Lins, a ação representa um passo importante no combate às desigualdades em saúde no interior do estado.

“A Jornada reforça o compromisso de levar atendimento especializado às comunidades do Alto Solimões, superando barreiras logísticas e garantindo dignidade à nossa população”, concluiu.

*Com informações CM7