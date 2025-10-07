Mulher morre após ser atropelada por caçamba em Jutaí; veja vídeo

Uma mulher morreu de forma trágica na segunda-feira, 6/10, no município de Jutaí, distante 751 quilômetros de Manaus, após ser atingida por uma caçamba que realizava uma manobra em uma esquina. A identidade da vítima não foi divulgada.

De acordo com informações preliminares, a mulher caminhava pela via segurando um guarda-sol quando virou a esquina no mesmo momento em que o veículo pesado também fazia a curva. Ao ser atingida pela lateral da caçamba, ela caiu e acabou tendo a cabeça esmagada pelo pneu traseiro.

A Polícia Civil deve instaurar um inquérito para apurar as circunstâncias do acidente e investigar se houve imprudência por parte do motorista durante a manobra.