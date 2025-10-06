Tefé celebra cultura e empreendedorismo com a Feira do Artesão e a Feira da Agricultura Familiar

O município de Tefé (AM) foi palco, nos dias 3 e 4 de outubro, de dois eventos que exaltaram o talento, a criatividade e a força econômica do povo tefeense: a Feira do Artesão e a Feira da Agricultura Familiar.

As feiras reuniram dezenas de expositores que apresentaram o melhor da produção local — desde peças artesanais únicas até alimentos cultivados com dedicação pelas famílias rurais da região. Durante dois dias, o espaço se transformou em um verdadeiro ponto de encontro entre cultura, economia e identidade tefeense.

Mais do que oportunidades de venda, os eventos reforçaram a importância do empreendedorismo local, incentivando o consumo de produtos feitos em Tefé e promovendo a valorização de quem trabalha com criatividade, amor e compromisso com a comunidade.

A empreendedora e artesã Dona Jessi destacou a relevância da feira para quem vive da arte e da produção local.

“Essa feira divulga o meu trabalho e foi muito boa para todos nós. Tivemos a chance de mostrar o que fazemos com tanto carinho, e isso fortalece muito o nosso município. Tefé é uma terra rica em talentos, e eventos como esse fazem a gente ter orgulho de viver e trabalhar aqui”, afirmou.

De acordo com Manoel Alves um dos organizadores, concluiu que a iniciativa tem como objetivo fortalecer a economia criativa e sustentável, ampliando as oportunidades para artesãos e agricultores familiares que fazem parte da base produtiva do município.

As feiras se consolidam como um símbolo do orgulho tefeense, um espaço que celebra o talento do seu povo e a riqueza cultural do interior do Amazonas.