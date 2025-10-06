VÍDEO: Embarcação naufraga no Lago de Coari após forte chuva; ribeirinhos ajudam em resgate

Uma embarcação que havia partido do Rio Urucu naufragou na manhã deste domingo (5) ao adentrar o Lago de Coari, no interior do Amazonas. O acidente ocorreu durante uma forte tempestade, acompanhada por ventos intensos, que atingiu a região.

Segundo informações preliminares, não houve feridos. Moradores ribeirinhos que estavam nas proximidades prestaram socorro aos ocupantes da embarcação e ajudaram a resgatar parte dos pertences que estavam a bordo.

As causas do naufrágio ainda serão investigadas. A Marinha do Brasil deve ser acionada para apurar as circunstâncias do acidente e verificar se a embarcação operava de forma regular.