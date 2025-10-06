VÍDEO: Guarda municipal de Tefé fica ferido durante forte temporal; GCM emite nota

Na noite deste domingo (5), um forte temporal atingiu o município de Tefé (AM) e provocou um acidente grave na praia da Ponta Branca. A força do vento e da chuva causou o desabamento de uma estrutura metálica, que acabou atingindo um guarda civil municipal identificado como Vasconcelos.

O agente ficou preso sob os escombros da estrutura, mas foi rapidamente socorrido por colegas de trabalho e encaminhado ao Hospital Regional de Tefé, onde recebeu atendimento médico.

De acordo com informações da Guarda Civil Municipal (GCM), o servidor segue sob acompanhamento médico e seu estado de saúde é estável.

Em nota de esclarecimento, a Guarda Civil Municipal de Tefé (GCM) informou que o acidente ocorreu na praia da Ponta Branca, quando parte da estrutura do alojamento da equipe cedeu devido à chuva intensa e aos ventos fortes, atingindo o servidor.

Segundo a corporação, o estado de saúde do guarda é estável, e ele segue sendo acompanhado de perto pela equipe médica, com apoio do comando da GCM e da Prefeitura Municipal de Tefé.

A nota ressalta ainda o espírito de união, solidariedade e compromisso entre os integrantes da Guarda Civil Municipal, destacando o propósito da instituição em proteger e servir a população com dedicação e coragem.

A Guarda Civil Municipal de Tefé agradeceu também pelas mensagens de apoio e orações recebidas pelo pronto restabelecimento do colega atingido.

Veja Vídeo: