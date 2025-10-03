Mulher é flagrada com ovos de tracajá ao tentar embarcar de Tefé para Manaus

A mulher foi conduzida à Polícia Civil de Tefé e poderá responder por crime ambiental. Os ovos foram apreendidos e entregues aos órgãos ambientais competentes para as providências cabíveis.

Especialistas alertam que a extração e comercialização ilegal de ovos de tracajá comprometem a sobrevivência da espécie, já que diminuem drasticamente a taxa de nascimento dos animais. O tráfico de animais silvestres é considerado uma das maiores ameaças à biodiversidade brasileira, afetando o equilíbrio dos ecossistemas amazônicos.

Além do risco de extinção, esse tipo de prática também pode favorecer a proliferação de doenças, uma vez que a captura e o transporte de animais sem fiscalização sanitária aumentam as chances de disseminação de zoonoses.

As autoridades reforçam que a população deve denunciar práticas de tráfico e exploração ilegal de animais silvestres. A preservação do tracajá é fundamental para a manutenção da fauna aquática e para o equilíbrio ambiental da Amazônia.