  • 3 outubro, 2025
  • 14:59
Mulher é flagrada com ovos de tracajá ao tentar embarcar de Tefé para Manaus

Foto: Divulgação PF

Uma mulher foi flagrada e presa em Tefé, nesta quarta-feira (1º), pela Polícia Federal ao tentar embarcar com ovos de tracajá. O voo tinha como destino a cidade de Manaus.

De acordo com a Polícia Federal, uma mala despachada pela passageira foi identificada com 36 ovos de tracajá, espécie de tartaruga amazônica protegida pela legislação ambiental.

A mulher foi conduzida à Polícia Civil de Tefé e poderá responder por crime ambiental. Os ovos foram apreendidos e entregues aos órgãos ambientais competentes para as providências cabíveis.

Especialistas alertam que a extração e comercialização ilegal de ovos de tracajá comprometem a sobrevivência da espécie, já que diminuem drasticamente a taxa de nascimento dos animais. O tráfico de animais silvestres é considerado uma das maiores ameaças à biodiversidade brasileira, afetando o equilíbrio dos ecossistemas amazônicos.

Além do risco de extinção, esse tipo de prática também pode favorecer a proliferação de doenças, uma vez que a captura e o transporte de animais sem fiscalização sanitária aumentam as chances de disseminação de zoonoses.

As autoridades reforçam que a população deve denunciar práticas de tráfico e exploração ilegal de animais silvestres. A preservação do tracajá é fundamental para a manutenção da fauna aquática e para o equilíbrio ambiental da Amazônia.

*Com informações PF/AM

