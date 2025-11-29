Nicson Marreira é novamente destaque no AM e lidera ranking de prefeitos mais bem avaliados, aponta pesquisa IPEN

O município de Tefé voltou a ganhar protagonismo no cenário estadual. De acordo com a pesquisa realizada pelo Instituto de Pesquisa do Norte (IPEN) entre os dias 14 e 24 de novembro, o prefeito Nicson Marreira alcançou 73,4% de aprovação, tornando-se o prefeito mais bem avaliado do Amazonas.

O resultado, encomendado pelo consórcio de portais G6, confirma um sentimento que já é percebido no dia a dia da população: a confiança no trabalho firme, dedicado e próximo que Nicson vem construindo ao longo dos últimos anos.

Reeleito com a maior votação proporcional do estado, o prefeito continua a transformar esse reconhecimento em ações concretas, obras estruturantes, políticas públicas eficientes e presença constante em cada comunidade.

“Esse resultado não é sobre números, é sobre pessoas. É a resposta de quem acredita na nossa cidade e sabe que estamos trabalhando com compromisso e coração”, afirmou Nicson ao receber os dados da pesquisa.

Além de medir o desempenho dos gestores municipais, o levantamento também avaliou a percepção dos tefeenses em relação aos governos estadual e federal.

Com menos de um ano para as eleições de 2026, Tefé mostra mais uma vez que reconhece e apoia a gestão de Nicson, que segue fortalecido e motivado a avançar ainda mais nas entregas que vêm mudando a realidade do município.