VÍDEO: Motor de barco explode em rio e deixa passageiras em pânico em Humaitá

Um trajeto que deveria ser tranquilo se transformou em perigo para um grupo de mulheres que seguia pelo Lago do Acará, em Humaitá, com destino à região da Boca do Acará, de onde continuariam viagem até Manicoré. A viagem começou na tarde da última quarta-feira, mas terminou em tensão.

No caminho, o motor rabeta da embarcação pegou fogo. Era noite, a visibilidade estava baixa, e as chamas se espalharam rapidamente. As mulheres ainda tentaram apagar o fogo jogando o motor na água, mas o calor intenso causou queimaduras leves no rosto de uma delas.

Sem conseguir contato e sem chegar ao destino, familiares iniciaram buscas, que se estenderam até o início da madrugada desta quinta-feira. O grupo foi finalmente encontrado e levado em segurança. Todas foram avaliadas por profissionais de saúde e passam bem, apesar da perda de bens materiais e do grande susto.

A rápida reação das mulheres e a mobilização da família evitaram que o acidente tivesse consequências mais graves.