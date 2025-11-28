Prefeitura de Tefé transforma Mirante das Mangueiras em arena para a grande final da Libertadores

Neste sábado (29), o clima é de decisão e paixão pelo futebol! A grande final da Copa Libertadores da América promete parar o país, e a Prefeitura de Tefé preparou uma programação especial para que a torcida possa viver cada lance dessa super final em clima de festa e emoção.

Palmeiras e Flamengo entram em campo neste sábado, 29 de novembro, e para garantir que ninguém fique de fora, a prefeitura vai instalar um telão no Mirante das Mangueiras, com transmissão ao vivo a partir das 17h. O local, um dos cartões-postais da cidade, será o ponto de encontro dos torcedores que querem vibrar juntos na decisão continental.

Além do futebol, o público contará com muita animação ao som do DJ Patrick Monteiro, aquecendo a torcida antes e durante o espetáculo esportivo.

A ação tem o apoio do prefeito Nicson Marreira e da Secretaria Municipal de Comunicação (Semuc) e reforça o compromisso da gestão municipal em promover lazer, integração e ocupação dos espaços públicos.

A Prefeitura de Tefé convida toda a população para participar, torcer com responsabilidade e celebrar o futebol em um ambiente seguro e familiar.