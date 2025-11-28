Professor de artes marciais é preso por estupro de aluna de 9 anos em Tefé

Um professor de artes marciais, de 47 anos, foi preso na quarta-feira (26), investigado por estupro de vulnerável contra uma criança de 9 anos, em Tefé, no interior do Amazonas.

De acordo com o delegado Micael Souza, as investigações tiveram início após a mãe de uma aluna procurar o Conselho Tutelar do município para relatar o fato.

“Ela recebeu informações de que sua filha estaria sendo alvo de possível aliciamento do professor e, em conversa com a criança, soube que o homem a conduzia até uma sala isolada, nos fundos do local onde eram ministradas as aulas, para cometer os atos libidinosos”, informou o delegado.

Denúncia

Segundo a autoridade policial, com base nisso, a mãe procurou o Conselho Tutelar e a DEP de Tefé, onde formalizou a denúncia e registrou Boletim de Ocorrência (BO) contra o professor.

A partir disso, houve atuação imediata da rede de proteção, que resultou na instauração das investigações para apurar a suposta prática criminosa.