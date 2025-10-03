Nicson Marreira esteve visitando a ponte que liga Santo Antônio e Olaria

Após mais de 40 anos de espera, moradores celebram início da concretagem da nova ponte

A Prefeitura de Tefé está transformando em realidade um sonho antigo dos moradores do bairro de Santo Antônio e Olaria: a construção da ponte que conecta os dois bairros, aguardada há mais de quatro décadas.

Na quinta-feira (02), o prefeito Nicson Marreira esteve visitando o local, acompanhando de perto os preparativos finais da obra. E já nesta sexta-feira (03), a equipe de infraestrutura iniciou a primeira etapa da concretagem da ponte, um marco histórico para os moradores da região.

A nova estrutura representa mais do que uma ligação física: é segurança, mobilidade e qualidade de vida para centenas de famílias que dependem diariamente desse acesso.

“São mais de 40 anos de espera. Hoje damos um passo decisivo para cumprir esse compromisso com o povo de Santo Antônio e Olaria, garantindo dignidade e desenvolvimento para nossa cidade”, destacou o prefeito Nicson.

A obra, que integra o pacote de investimentos em mobilidade urbana, reforça o compromisso da gestão municipal em ouvir, trabalhar e executar projetos que transformam a vida da população.

Veja vídeo:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Nicson Marreira (@nicson.marreira)

*Com informações Portal Manchete