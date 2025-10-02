Josy Cardoso, Miss Tefé 2025 é selecionada para participar do Miss Amazonas

Tefé comemora com orgulho a conquista de Josy Cardoso uma de suas representantes da beleza e do talento feminino em um concurso estadual. A Prefeitura de Tefé, por meio da Secretaria Municipal de Cultura (SEMUC), destacou a importância do feito, que reforça a força e o protagonismo da mulher tefeense.

De acordo com a SEMUC, o reconhecimento não se trata apenas da valorização da beleza, mas também da visibilidade que o município passa a ter em eventos culturais e de entretenimento fora de suas fronteiras. “Essa vitória emociona e enche de orgulho toda a nossa cidade, pois simboliza a identidade e a força da mulher tefeense”, destacou a secretaria.

O apoio à representante integra o compromisso da Prefeitura de Tefé em investir em iniciativas que fortalecem a cultura local e ampliam as oportunidades de expressão artística e social.

Além de celebrar a conquista individual, o município reafirma sua missão de incentivar o protagonismo feminino e de promover a participação das mulheres em diferentes cenários culturais, sociais e artísticos.