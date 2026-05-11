Operação Cheia 2026: Amazonas recebe ajuda humanitária com envio de 598 toneladas de alimentos para municípios do Juruá e Purus nesse itutlo

Em mais uma etapa da Operação Cheia 2026, o governador Roberto Cidade vistoriou, nesta sexta-feira (08/05), o envio de 598 toneladas de ajuda humanitária destinadas a municípios das calhas do Juruá e Purus, regiões mais impactadas pela subida dos rios neste ano. A ação contempla o envio de 26 mil cestas básicas, além da distribuição já realizada de 125 kits purificadores de água do projeto Água Boa para municípios afetados pelas inundações.

A estimativa é de que, aproximadamente, 26 mil famílias sejam beneficiadas com a ajuda humanitária. Do total de alimentos enviados, 14 mil cestas básicas, equivalentes a 322 toneladas, seguirão para municípios da calha do Juruá. Outras 12 mil cestas, correspondentes a 276 toneladas, serão destinadas à calha do Purus.

Durante a vistoria, o governador Roberto Cidade destacou que o Governo do Amazonas segue atuando de forma antecipada para minimizar os impactos da cheia e garantir assistência às famílias atingidas.

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“Todo mundo sabe que a minha bandeira é o estado do Amazonas. Eu amo este estado e a responsabilidade do Estado é estar aqui fazendo o possível e o impossível para tentar minimizar o sofrimento da nossa população. Quando a gente consegue mandar alimentos para o interior, a gente consegue dar esperança para essas pessoas”, afirmou o governador.

Roberto Cidade também ressaltou que o trabalho do Estado envolve planejamento logístico e articulação com as prefeituras para garantir que os alimentos cheguem às comunidades mais isoladas.

“A logística vai funcionar como sempre funcionou. Nós vamos conversar com os prefeitos, embarcar nos barcos e balsas e, em torno de 20 dias, esses alimentos já estarão nos municípios. Os prefeitos conhecem as particularidades de cada região e organizam as entregas nas comunidades. A nossa missão é salvar vidas e cuidar das pessoas”, enfatizou o governador.

Calhas

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Na calha do Purus, serão destinadas 69 toneladas de alimentos para cada um dos municípios – Boca do Acre, Canutama, Lábrea e Tapauá. E na calha do Juruá, os envios serão distribuídos da seguinte forma: 69 toneladas para Carauari e Eirunepé; e 46 toneladas para os municípios de Guajará, Ipixuna, Itamarati e Juruá.

O secretário da Defesa Civil do Amazonas, Francisco Máximo, enfatizou que o Estado vem fortalecendo as ações de preparação e resposta diante dos eventos climáticos extremos registrados nos últimos anos.

“Estamos vivendo uma recorrência de eventos climáticos extremos, sejam cheias severas, estiagens, alagações ou erosões fluviais. O Governo do Amazonas tem enfrentado isso com muito planejamento e preparação. Hoje, estamos atuando na fase de resposta para ajudar mais de 26 mil famílias afetadas, mas antes disso houve todo um trabalho de monitoramento, alerta, capacitação e preparação das populações”, explicou o secretário.

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O presidente da Associação Amazonense de Municípios (AAM), Anderson Sousa, destacou a resposta rápida do Governo do Estado diante da demanda apresentada pelos prefeitos das regiões atingidas.

“Foi levada a demanda pelo coronel Máximo e, imediatamente, o governador autorizou o empenho e a aquisição desse material, dessas cestas básicas e dessa água para apoiar os municípios que estão nessa situação. Tenho certeza que as ações do Governo vão chegar na ponta, porque os prefeitos estão esperando para entregar junto com a Defesa Civil para aqueles que realmente precisam”, afirmou o presidente da AAM.

O prefeito de Tapauá, Gamaliel Andrade, ressaltou a importância da ajuda humanitária para as famílias afetadas pela cheia no interior do Amazonas.

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“Essa ajuda chega numa hora muito importante. Quero agradecer ao governador Roberto Cidade e toda a equipe da Defesa Civil. Não tem coisa melhor do que levar comida para a mesa das pessoas que mais precisam. Muitas famílias perderam suas roças, tiveram suas casas alagadas, e essa ajuda vai chegar em um momento muito importante”, destacou o prefeito.

Monitoramento

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De acordo com o último boletim divulgado pelo Comitê Permanente de Enfrentamento a Eventos Climáticos e Ambientais, o Amazonas está, atualmente, com 16 municípios em situação de emergência, quatro em alerta e 31 em atenção. A estimativa é de que mais de 158 mil pessoas tenham sido afetadas pelas inundações em todo o estado.

Os municípios em situação de emergência são Atalaia do Norte, Benjamin Constant, Boca do Acre, Canutama, Carauari, Eirunepé, Guajará, Ipixuna, Itamarati, Juruá, Jutaí, Lábrea, Santo Antônio do Içá, Tabatinga, Tapauá e Tonantins.