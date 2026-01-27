Pai é preso suspeito de matar filho de 3 anos envenenado em Japurá, no AM

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) prendeu em flagrante, na segunda-feira (26), um homem de 51 anos, suspeito de matar o próprio filho, de 3 anos, por envenenado, no município de Japurá, a 744 quilômetros de Manaus. A ação contou com o apoio da Guarda Civil Municipal (GCM).

Segundo a polícia, o suspeito envenenou a criança, que passou mal e morreu pouco depois. Antes do crime, ele agrediu violentamente a ex-companheira, de 28 anos, mãe do menino.

Após cometer os crimes, o homem ingeriu chumbinho e tentou tirar a própria vida, mas não conseguiu. Em seguida, fugiu do local. Equipes da 59ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Japurá localizaram e prenderam o suspeito horas depois, ainda no município.

A polícia encaminhou o corpo da criança para exames periciais, que devem confirmar oficialmente a causa da morte.

O caso gerou forte comoção entre moradores e familiares da vítima em Japurá. A Polícia Civil instaurou um inquérito para apurar a dinâmica e as circunstâncias do crime.

Segundo a PC-AM, o homem permanece preso e responderá por homicídio qualificado e violência doméstica. A corporação vai apresentar mais detalhes durante uma coletiva de imprensa.