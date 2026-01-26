  • 26 janeiro, 2026
  • 22:03
fiction
  • Amazonas, Cidade

Onça-pintada é vista em estrada do AM após atacar homem e matar cachorro

Na madrugada deste sábado (24), uma onça-pintada feriu um homem e matou um cachorro na estrada da antiga Cidade Universitária, km 4, no distrito do Cacau-Pereira, em Iranduba, região Metropolitana de Manaus. Moradores e trabalhadores que circulam diariamente na via viram o felino na estrada, causando pânico.

Testemunhas relataram que o ataque ocorreu por volta das 2h30, quando um homem ia de motocicleta buscar o irmão, que saía do turno da noite no estaleiro Juruá.

A onça-pintada atacou os cachorros que acompanhavam o motociclista. O felino capturou um cachorro e o arrastou para a mata, enquanto o outro morreu, possivelmente pelo ataque ou pela queda da motocicleta. O condutor conseguiu escapar sem ferimentos graves.

“Graças a Deus ele saiu vivo. A onça pegou um cachorro e levou para o mato. O outro acabou morrendo. A gente fica preocupado porque muita gente passa por ali de madrugada”, contou um morador.

Vídeos compartilhados nas redes sociais mostram os ferimentos do homem e as marcas do ataque no cachorro.

O incidente acendeu alerta entre os moradores, porque a estrada recebe grande circulação de pedestres, ciclistas e trabalhadores, especialmente de madrugada.

