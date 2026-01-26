Norte Conectado inicia nova fase com megaoperação de fibra óptica e vai levar internet a Fonte Boa e mais 69 municípios da Amazônia

O Programa Norte Conectado iniciou nesta sexta-feira (23) a segunda fase de obras com uma operação logística no porto Super Terminais, em Manaus. A ação marca o começo da implantação das Infovias 05, 06 e 08, que vão ampliar a infraestrutura digital da Amazônia. O projeto é do Governo Federal, por meio do Ministério das Comunicações e da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel).
Os cabos de fibra óptica estão sendo carregados em três embarcações especializadas. Eles serão lançados nos rios Madeira, Purus e Juruá. As novas rotas vão ligar Autazes (AM) a Porto Velho (RO), Manacapuru (AM) a Rio Branco (AC) e Fonte Boa (AM) a Cruzeiro do Sul (AC).
Com cerca de 5 mil toneladas de cabos, esta é a maior operação já realizada pelo programa. A etapa supera as anteriores, que instalaram 2.400 quilômetros de cabos e movimentaram 3.600 toneladas nas Infovias 02, 03 e 04. O carregamento atual deve ser concluído em até 30 dias.
Cada cabo tem 24 pares de fibra óptica e capacidade de transmissão de até 96 terabytes por segundo. Isso garante internet de alta velocidade em regiões remotas. Os cabos são feitos com materiais inertes e atóxicos, instalados no leito dos rios sem causar impacto ambiental.
Quando concluído, o Norte Conectado terá 13,2 mil quilômetros de cabos ópticos. A rede vai interligar 70 municípios em seis estados da Amazônia — Amazonas, Pará, Acre, Roraima, Rondônia e Amapá — e beneficiar cerca de 7,5 milhões de pessoas com internet de qualidade.
O programa também se destaca pelo compromisso ambiental. Ao usar os rios para instalar os cabos, evita grandes obras terrestres e reduz o risco de desmatamento na floresta.
“Quando falamos em conectividade significativa, falamos de algo que vai além de sinal. Esse projeto propõe infraestrutura pensada para durar, respeitar a floresta e chegar onde o Brasil sempre teve mais dificuldade de chegar. Ao lançar fibra óptica pelos rios da Amazônia, estamos transformando geografia em oportunidade e tecnologia em cidadania. É assim que a EAF, por meio do Norte Conectado, traduz política pública em impacto real na vida das pessoas”, afirma Gina Marques, CEO da Entidade Administradora da Faixa (EAF).
*Com informações EAF/G1 AM