Norte Conectado inicia nova fase com megaoperação de fibra óptica e vai levar internet a Fonte Boa e mais 69 municípios da Amazônia

Os cabos de fibra óptica estão sendo carregados em três embarcações especializadas. Eles serão lançados nos rios Madeira, Purus e Juruá. As novas rotas vão ligar Autazes (AM) a Porto Velho (RO), Manacapuru (AM) a Rio Branco (AC) e Fonte Boa (AM) a Cruzeiro do Sul (AC).

Com cerca de 5 mil toneladas de cabos, esta é a maior operação já realizada pelo programa. A etapa supera as anteriores, que instalaram 2.400 quilômetros de cabos e movimentaram 3.600 toneladas nas Infovias 02, 03 e 04. O carregamento atual deve ser concluído em até 30 dias.