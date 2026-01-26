  • 26 janeiro, 2026
  • Amazonas, Polícia

Jovem é preso por roubo três dias após deixar a cadeia em Juruá, no AM

Um jovem de 18 anos foi preso em flagrante pelo crime de roubo no sábado (24), no bairro Tancredo Neves 2, em Juruá, interior do Amazonas.

De acordo com o delegado Célio Lima, o suspeito já havia sido preso em flagrante por furto três dias antes, na quarta-feira (21), mas foi liberado após audiência de custódia com medidas cautelares.

“Na madrugada de sábado, o homem retomou a prática criminosa em uma residência. A vítima relatou que foi abordada pelo autor no momento em que saía pela porta da frente do imóvel. Ela foi ameaçada com um terçado, e o infrator fugiu do local levando diversos objetos”, afirmou o delegado.

Após a denúncia, a PC-AM, junto com a PMAM e a GCM, realizou diligências para localizá-lo. O suspeito foi localizado e preso em flagrante no bairro Tancredo Neves 2.

“Diante dos fatos, representamos pela prisão preventiva do autor. Após nova audiência de custódia, o flagrante foi convertido em prisão preventiva, e a ordem judicial foi cumprida pela Polícia Civil”, finalizou Célio Lima.

Procedimentos

O delegado também destacou que o suspeito possui extensa ficha criminal por roubo e furto em Juruá. O homem responderá pelo crime de roubo e já se encontra à disposição do Poder Judiciário.

(*) Com informações da assessoria

