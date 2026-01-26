Criança de três anos morre após incêndio em residência em Jutaí, no AM

Na manhã deste domingo (25), um incêndio atingiu uma residência e mobilizou forças de segurança e equipes de emergência no município de Jutaí, no interior do Amazonas.

O caso foi registrado na Rua Cícero Tuchaua, no bairro Santo Antônio. A Polícia Militar foi acionada onde o Corpo de Bombeiros já havia controlado as chamas.

De acordo com as informações repassadas, uma criança de três anos, identificada como Nycolas Ramos Barbosa, foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) após sofrer queimaduras e encaminhada inicialmente para atendimento médico.

Segundo relatos de moradores da área, a mãe da criança, Stefane de Pinho Ramos, de 22 anos, não se encontrava na residência no momento do incêndio. A informação será apurada pelas autoridades competentes.

Após o primeiro atendimento, a vítima foi transferida de lancha para o município de Fonte Boa, onde seguiria para Manaus por meio de transporte aéreo. No entanto, conforme confirmado pelas equipes, a criança não resistiu e veio a óbito no hospital em Fonte Boa.

A Polícia Civil ficará responsável pela investigação das causas do incêndio e pela apuração das circunstâncias do ocorrido, bem como pelos procedimentos legais relacionados aos responsáveis.