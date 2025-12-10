  • 10 dezembro, 2025
  • 17:31
fiction
  • Amazonas, Polícia

PF prende venezuelana e colombiano com mais de 7 kg de cocaína no aeroporto de Tabatinga

Compartilhe:

Foto: Divulgação

Uma venezuelana e um colombiano foram presos em flagrante pela Polícia Federal, pelo crime de tráfico internacional de drogas no Aeroporto Internacional de Tabatinga, interior do Amazonas.

Os dois passageiros, que vinham de Bogotá (Colômbia) e tinham como destino final o Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, transportavam mais de 7 kg de cocaína acondicionados de maneira incomum.

A droga estava diluída em forma líquida e distribuída em compartimentos ocultos em mochilas, bolsas e até em uma necessaire, com o objetivo de dificultar sua detecção durante a fiscalização.

A Polícia Federal ainda investiga o caso, mas há indícios de que a droga poderia ser posteriormente enviada para a Europa, considerando o método de ocultação e o itinerário analisado.

Os suspeitos foram conduzidos, na última segunda-feira (8), à Delegacia da Polícia Federal em Tabatinga, onde permanecerão à disposição da Justiça.

(*) Com informações da assessoria

