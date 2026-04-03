Ponte do Autaz Mirim avança e entra na fase final na BR-319

Com acompanhamento do senador Eduardo Braga, a ponte sobre o rio Autaz Mirim, no km 24 da BR-319, já está totalmente concretada e começa a receber a camada de asfalto. Dessa forma, a nova estrutura substitui a ponte que desabou em 2022 e entra na etapa final de acabamento.

Além disso, a obra representa um marco importante na recuperação de um dos trechos mais críticos da rodovia.

Estrutura reforça segurança na rodovia

A ponte tem 244,60 metros de extensão e 11 metros de largura e garante mais segurança e durabilidade aos usuários. Após concluir a superestrutura, as equipes avançam, agora, para as etapas de pavimentação, sinalização e instalação dos sistemas de proteção.

Nesse sentido, Eduardo Braga informou que visitará o local no dia 04 de abril para acompanhar de perto o andamento da obra.

“Essa é uma obra muito aguardada, e a gente precisa acompanhar cada etapa para garantir que seja entregue com qualidade e segurança para a população. Essa ponte é mais um avanço, mais uma vitória para ao povo do Amazonas, afirmou.

Assim, a expectativa é que a nova estrutura seja liberada na primeira quinzena de abril, encerrando o período de travessia provisória no trecho.

Sequência de ações marca novo momento da BR-319

Ao mesmo tempo, o avanço da ponte do Autaz Mirim ocorre em meio a uma série de medidas que impulsionam a BR-319 em diferentes frentes.

Entre os principais marcos recentes, o governo federal anunciou a abertura de edital para pavimentar 340 quilômetros do chamado “trecho do meio”, considerado o principal desafio da rodovia. A obra está orçada em R$ 678 milhões.

Articulação política destrava obras

Segundo Eduardo Braga, o cenário atual resulta de um trabalho contínuo de articulação.

“Hoje nós temos obras em andamento, projetos avançando e condições legais que garantem segurança para seguir com a BR-319. É um cenário muito diferente do que vimos por muitos anos”, afirmou.

Além disso, Braga destacou que a pavimentação do trecho do meio só avançou após mudanças na legislação, a partir de uma emenda de sua autoria.

Com isso, a alteração criou regras específicas para rodovias pré-existentes e permitiu que obras de manutenção e melhoria não passem pelos mesmos trâmites exigidos para a abertura de novas estradas.

Na prática, portanto, a medida garantiu segurança jurídica e destravou o processo de licitação.

Outras obras avançam na BR-319

Além do edital, o conjunto de iniciativas inclui a construção da ponte sobre o rio Igapó Açu e a substituição gradual de pontes de madeira ao longo da rodovia.

“Estamos avançando de forma concreta, com várias frentes acontecendo ao mesmo tempo. Esse é o resultado de muito trabalho, e vamos continuar atuando para garantir que a BR-319 avance cada vez mais”, declarou.