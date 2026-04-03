Preso em Tonantins homem que ignorou medida protetiva e tentou agredir companheira

Um homem, de 28 anos, foi preso pela Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da 54ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Tonantins, nesta quinta-feira (2), pelos crimes de descumprimento de medida protetiva no contexto de violência doméstica contra a companheira, ameaça, resistência e falsa identidade.

De acordo com o delegado Wellery Alef, o suspeito já possuía um histórico recorrente de agressões contra a vítima, com registros anteriores e medidas protetivas deferidas nos anos de 2024 e 2025, sendo a mais recente ainda em vigor.

Segundo a autoridade policial, na ocorrência mais recente, o homem teria se armado com uma faca e tentado atacar a vítima, o que levou ao acionamento imediato da equipe policial para intervenção.

“Após a denúncia, iniciamos diligências e uma perseguição prolongada em região de mata de difícil acesso, até conseguirmos capturar o homem e efetuar a prisão”, informou o delegado.

O suspeito foi conduzido à unidade policial e permanecerá à disposição da Justiça.