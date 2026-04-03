Preso em Tabatinga homem que estuprou enteada de 7 anos e engravidou prima de 12

Um homem de 29 anos foi preso preventivamente nesta quarta-feira (1º), suspeito de estuprar a enteada, de 7 anos, e duas primas, de 12 e 16 anos. A ação foi realizada pela Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da Delegacia Especializada de Polícia (DEP) de Tabatinga.

Segundo o delegado Igor Nunes, titular da unidade, os crimes eram recorrentes. As investigações revelaram que o agressor se aproveitava da proximidade familiar para cometer os abusos e ameaçar as vítimas.

Vítima de 12 anos engravidou do agressor

A gravidade do caso chamou a atenção das autoridades após exames periciais e relatórios de escuta especializada confirmarem os relatos das menores. De acordo com a polícia, a vítima de 12 anos engravidou em decorrência dos abusos sofridos.

“Os relatos são coerentes e convergentes. O suspeito usava a confiança da família para facilitar os crimes e manter o controle sobre as jovens”, explicou o delegado Igor Nunes.

Ameaças e prisão preventiva

Além da violência sexual, a polícia encontrou indícios de que o homem ameaçava as vítimas para que o crime não fosse descoberto. Diante do risco à segurança das menores, a Justiça decretou a prisão preventiva do suspeito para garantir a ordem pública e a continuidade das investigações.

O investigado foi encaminhado à unidade policial e responderá pelo crime de estupro de vulnerável. Ele permanece detido, à disposição do Poder Judiciário, onde aguardará o desenrolar do processo.