Saullo Vianna destaca mais de 300 milhões em emendas e maior programa social do AM em balanço de 2025

Eleito deputado federal em 2023, após cumprir mandato de quatro anos na Assembleia Legislativa do Amazonas, Saullo Vianna entrou 2025 assumindo o desafio de comandar a Secretaria Municipal da Mulher, Ação Social e Cidadania, numa cidade como Manaus, com profundas lacunas sociais.

Porém, mesmo na Semasc, não descuidou do mandato de deputado federal, seja gerenciando prioridades de suas emendas parlamentares, seja em articulações pelos gabinetes de Brasília.

“Sei o tamanho da minha responsabilidade. Manaus é uma cidade-estado, com suas complexidades. Foi um ano de jornada dupla, dividindo o tempo entre os bairros da capital, os municípios do interior e as agendas em Brasília. Mas, os frutos vieram. Acredito que estamos fazendo as entregas que fazem a diferença na vida das pessoas”, resumiu Vianna.

Perguntado sobre qual seria a marca do seu trabalho à frente da Semasc, Saullo aponta alguns dos programas sociais lançados por ele, junto com o prefeito David Almeida, entre eles o “Manaus Por Você”, cujo lançamento contou com a presença do ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias.

Segundo Vianna, a proposta era unificar, modernizar e ampliar o alcance das ações. Com isso, o programa passou a funcionar como um guarda-chuva que integra serviços e projetos voltados a pessoas em situação de vulnerabilidade em todas as regiões da cidade.

“O programa Manaus Por Você” reorganizou a rede de proteção e fortaleceu ações como o Prato do Povo, que chegou à marca de 5 milhões de refeições gratuitas, que também dobrou de tamanho na nossa administração”, revelou.

Saullo Vianna informou que também foram entregues o novo Centro Pop e a Casa de Passagem Pe. Orlando Barbosa, ampliando a capacidade de acolhimento e atendimento à população em situação de rua.

“Após levantamento das nossas equipes da Semasc, identificamos que o Centro era local com maior número de pessoas em situação de rua. Então, priorizamos fortalecer a nossa rede de proteção lá”, afirmou Vianna.

Sob essa marca, ficaram reunidas, ainda, ações como Manaus Cidadã, Manaus Acolhe, Cozinhas Comunitárias, Passa Fácil Social e Prosperar Manaus, entre outras. O programa também se conectou à modernização dos equipamentos físicos da rede de assistência, como os CRAS União e Cidade Nova e das novas unidades entregues.

Prato do Povo dobra atendimento – Hoje, são 12 unidades do Restaurante Prato do Povo funcionando nas áreas mais sensíveis da cidade. Em 2024, com o programa Manaus sem Fome, a oferta diária de refeições dobrou e o Prato do Povo distribuiu cerca de 3,2 milhões de refeições. Em 2025, foram mais 2.982.500 refeições de qualidade beneficiando milhares de famílias.

Mais de R$ 300 milhões em recursos – No mandato de deputado federal, Saullo Vianna garantiu mais de R$ 300 milhões em emendas e investimentos para os municípios. Somente em 2025, Saullo assegurou mais de R$ 92 milhões em novas emendas, que financiam unidades básicas de saúde, hospitais, ambulâncias, equipamentos para a rede de atenção básica, obras de mobilidade, equipamentos sociais e projetos culturais e de apoio à produção.

R$ 22 milhões para Parintins – Do diálogo permanente com ministérios e órgãos federais, que tem permitido destravar projetos, antecipar liberações e garantir novos aportes, surgiu, por exemplo, o reforço de R$ 22 milhões de reais para o Festival de Parintins em dois anos, com apoio de Ministério do Turismo, Embratur, Correios, Petrobras, CNC e outros parceiros.

“Procurei aproximar as autoridades nacionais da realidade do Amazonas, levando ministros, parlamentares e dirigentes de empresas públicas para ver de perto eventos e obras em municípios como Parintins e Manacapuru. Cada agenda virou uma oportunidade de investimento no Amazonas”, destacou.

Mandato municipalista – As idas constantes a Brasília fizeram avançar projetos de sua autoria com enfoque nas populações mais vulneráveis, como o PL que garante pensão vitalícia para pessoas com epidermólise bolhosa, conhecido como Lei do Gui.

“Quem me conhece sabe que sou um parlamentar municipalista. Faço questão de visitar os municípios com frequência para ver e sentir de perto os problemas e buscar as soluções, ao mesmo tempo fiscalizando a aplicação dos recursos e garantindo que cheguem na ponta, para contribuir com a redução das desigualdades do nosso estado”, finalizou.