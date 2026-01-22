Saullo Vianna garante recursos para construção de campo de futebol em Parintins

O deputado federal Saullo Vianna garantiu novos investimentos para Parintins com a assinatura, na tarde desta quarta-feira, de convênios na Caixa Econômica Federal. O principal destaque é a emenda parlamentar destinada pelo deputado, no valor aproximado de R$ 1,1 milhão, que viabiliza a construção do Campo de Futebol do São Paulo, atendendo uma demanda histórica da comunidade.

“Esse campo representa mais do que um espaço esportivo. É um investimento em cidadania, convivência e oportunidade para crianças e jovens. Nosso compromisso é fazer com que os recursos cheguem na ponta e se transformem em obras que melhorem a vida das pessoas”, afirmou Saullo Vianna.

Além da emenda do deputado, também foram assinados convênios viabilizados por emendas do senador Eduardo Braga, que somam cerca de R$ 12,8 milhões. Os recursos incluem aproximadamente R$ 10,2 milhões para a urbanização da Orla do Rio Amazonas e cerca de R$ 2,5 milhões para a implantação de um sistema simplificado de abastecimento de água com energia fotovoltaica. Ainda durante a agenda, foi formalizada uma proposta voluntária de cerca de R$ 610 mil para a implantação do Equipamento Cultural MovCEU, ampliando o acesso da população às ações culturais.

O prefeito de Parintins, Mateus Assayag, ressaltou a importância da parceria com a bancada federal. “Esses convênios garantem obras estruturantes e reforçam o desenvolvimento do município. A atuação do deputado Saullo e o apoio dos senadores têm sido decisivos para que Parintins continue avançando”, destacou.

Mais de R$ 61,7 milhões destinados a Parintins – Ao longo do mandato, Saullo Vianna já destinou cerca de R$ 61,7 milhões para Parintins, com investimentos em saúde, educação, assistência social, cultura e infraestrutura. Entre as principais articulações do parlamentar estão a garantia de aproximadamente R$ 22 milhões para o Festival de Parintins, fortalecendo o boi-bumbá e a economia cultural, além de cerca de R$ 10 milhões para a reforma do Porto de Parintins, obra estratégica para a logística, geração de empregos e desenvolvimento econômico.

A agenda desta quarta-feira também evidenciou a atuação conjunta da bancada do Amazonas, com destaque para o trabalho de Saullo e dos senadores Eduardo Braga e Omar Aziz, que têm contribuído para assegurar recursos e investimentos para o município.

*Com informações Assessoria