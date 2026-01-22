VÍDEO: Jaguatirica é flagrada dentro de flutuante no interior do Amazonas

Uma jaguatirica surpreendeu moradores de um flutuante no município de Carauari, a 787 km de Manaus, na manhã desta quarta-feira (21). O felino foi flagrado por volta das 6h e, imediatamente, as imagens começaram a circular nas redes sociais. De acordo com o autor do vídeo, o animal já estava no local quando os moradores acordaram.

Possível refúgio após temporal

Embora as causas exatas do aparecimento ainda sejam desconhecidas, testemunhas acreditam que o animal buscou abrigo devido ao forte temporal que atingiu a região durante a madrugada. Nesse sentido, o felino teria se refugiado no flutuante para escapar da chuva intensa e dos ventos fortes. Então, o vídeo mostra a jaguatirica acuada contra a parede de madeira, enquanto observa a movimentação ao redor.

Resgate e segurança

Até o momento, as autoridades locais não confirmaram se equipes de resgate já retiraram o animal do local. Contudo, especialistas recomendam que a população mantenha distância visto que, mesmo sendo um felino de médio porte, a jaguatirica pode atacar caso se sinta acuada. Portanto, o ideal é acionar o Corpo de Bombeiros ou órgãos ambientais para realizar o manejo seguro do animal.

O que é uma Jaguatirica?

A jaguatirica (Leopardus pardalis) é um dos felinos mais conhecidos da fauna brasileira. Abaixo, entenda as principais características deste animal:

Características físicas

Em primeiro lugar, a jaguatirica destaca-se pela beleza de sua pelagem, que possui manchas e rosetas pretas sobre um fundo amarelado. Além disso, ela apresenta um porte médio, pesando entre 8 e 16 quilos. Visto que possui patas anteriores largas, o animal consegue subir em árvores e nadar com grande habilidade.

Comportamento e Habitat

Normalmente, a jaguatirica possui hábitos noturnos e solitários. Isso significa que ela prefere caçar durante a noite, alimentando-se de pequenos mamíferos, aves, répteis e peixes. Atualmente, ela habita diversos ecossistemas, mas encontra na Floresta Amazônica o ambiente ideal para sua sobrevivência porque a vegetação densa oferece proteção e alimento em abundância.

Estado de Conservação

Apesar de ser um animal resiliente, a espécie sofre com a perda de habitat e a caça ilegal. Entretanto, ela não é considerada uma espécie em extinção imediata na Amazônia, embora precise de monitoramento constante para evitar o declínio populacional.